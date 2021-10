"Kaikki tuntevat kaikki" – 14-vuotiaan pojan kohtalo hiljensi Vantaan Askiston

Surullinen ja apea tunnelma

Tänään kuuden jälkeen illalla Hämeenkylän kirkolle saapui pikku hiljaa ihmisiä muistelemaan poikaa, raportoi paikan päältä MTV Uutisten toimittaja Jonna Hellgren. Läheiselle hautausmaalle on tuotu kynttilöitä pojan muistoksi.

– Tunnelma on hyvin surullinen ja apea.

– Useat ihmiset korostivat, että Askisto on pieni kylä ja siellä kaikki tuntevat kaikki. Se on yksi syy, miksi tämä on koskettanut niin montaa ihmistä ja tuntunut hyvin henkilökohtaiselta, Hellgren kuvaa surullisia tunnelmia.