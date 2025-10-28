Konnevedellä Keski-Suomessa kadonneet 14- ja 15-vuotiaat nuoret on löydetty.
Poliisin mukaan kadonneet teinit on löydetty hyvässä kunnossa.
– Poliisi sai yhden havaintotiedon nuorista, jolla oli erittäin tärkeä merkitys nuorten löytymisessä. Poliisi kiittää kaikista asiaan tulleista runsaista havainnoista, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.
14-vuotias tyttö ja 15-vuotias poika katosivat lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä. Katoaminen aiheutti laajaa huolta paikallisten keskuudessa, kertoi muun muassa Konneveden kunnanjohtaja MTV Uutisille.
Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää.