Nuoriin ei ole saatu yhteyttä 25.–26.10.2025 välisen yön puolen yön jälkeen.
Sisä-Suomen poliisilaitos etsii 14-vuotiasta Nelli Ukkosta ja 15-vuotiasta Matias Tikkaa.
Nuorista on tehty katoamisilmoitus. Poliisin mukaan nuoret ovat Hankasalmelta.
Heihin ei ole saatu yhteyttä 25.–26.10.2025 välisen yön puolen yön jälkeen.
Poliisi epäilee nuorten liikkuvan mahdollisesti punaisella Seat Exeo -henkilöautolla, jonka rekisterinumero on XSY-529. Nuorten yllä olevasta vaatetuksesta ei ole tietoa. Lähiomaiset ovat huolissaan heistä.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki tuoreet havainnot ja vihjeet kadonneista nuorista suoraan hätänumeroon 112.
Nuorten kuvat on julkaistu vanhempien suostumuksella.