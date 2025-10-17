Poliisi etsii Helsingissä kadonnutta miestä.
Helsingin poliisi pyytää havaintoja Helsingin Töölöstä kadonneesta miehestä.
Viimeiset havainnot hänestä on tehty torstaina aamuyöllä.
Poliisi uskoo, että mies liikkuu todennäköisesti pääkaupunkiseudulla.
Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisin mukaan mies on noin 175 senttiä pitkä ja vartaloltaan tukeva.
Hänellä on päällään mahdollisesti punaruskea takki, beiget housut, henkselit, musta huppari, lippalakki ja mustat Vans-merkkiset kengät.
Kadonneella on sänkiparta ja lyhyehkö tukka.
Akuutit havainnot miehen liikkeistä poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon 112.
Kiireettömät tiedot kadonneesta voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 050 562 5433 tai sähköpostitse osoitteeseen kadonneet.helsinki@poliisi.fi.