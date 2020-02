Parikymmentä suomalaista eristyksissä Teneriffalla – karanteenin kestosta ei tietoa

TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoi aiemmin MTV:lle, että TUIn kautta hotellissa on neljä suomalaista. Hän ei tiedä, onko hotellissa suomalaisturisteja myös muiden toimistojen kautta. Mari Kanerva Aurinkomatkojen viestinnästä kertoi hetki sitten MTV:lle, että heidän matkatoimistonsa kautta hotellissa on 16 asiakasta. Oletettavasti kaikki tai ainakin valtaosa heistä on suomalaisia.