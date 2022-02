Neljä negatiivista testiä ei riittänyt – huippuvahdilla karu kohtalo: "Prosessi meni liian nopeasti"

– Se on tietenkin pettyms. Olympialaiset ovat jotain sellaista, joihin pääsemiseksi olen taistellut ja tehnyt töitä neljän vuoden ajan. Sitten saan positiivisen tuloksen 13 päivää ennen olympialaisia. Se on totta kai ärsyttävää ja erikoista, kun on neljä negatiivista tulosta ja vain kaksi vaadittaisi lisää Kiinaan matkustamiseen, Grahn totesi.