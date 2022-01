Närästääkö Spotifyn temppu sinuakin? Tällainen on sen kilpailija Tidal, jonka nimeen monet nyt vannovat

Spotify joutui melkoisen myllytyksen keskelle, kun muusikko Neil Young vaati joko oman musiikkinsa tai yhdysvaltalaisen juontaja-koomikko Joe Roganin podcast-ohjelman, The Joe Rogan Experiencen, poistamista yhtiön palvelusta.

Youngin ja Spotifyn vääntö on saanut osan asettumaan muusikon puolelle. Suomessakin useat ihmiset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa lopettaneensa Spotify-tilinsä vastalauseena yhtiön toiminnalle ja siirtyneet kilpailijoiden leiriin.

Rogan on levittänyt ohjelmassaan koronarokote- ja rajoitusvastaisia puheita. Hän on esimerkiksi kehottanut nuoria välttämään koronarokotusta ja suositellut loislääkettä taudin hoitoon.

Hänen vieraanaan on myös käynyt myös koronarajoituksia vastustavia henkilöitä, kuten esimerkiksi tohtori Robert Malone, joka on verrannut rajoituksia natsien hirmutekoihin.

Malonen haastattelu ladattiin myös videopalvelu YouTubeen, josta se kuitenkin poistettiin. Malone on estetty pysyvästi myös Twitteristä.

– Nämä nuoret ihmiset uskovat, ettei Spotify koskaan esittäisi törkeän väärää tietoa. Valitettavasti he ovat väärässä. Tiesin, että minun oli yritettävä nostaa se esiin, Youngin kerrottiin aiemmin kirjoittaneen .

Sittemmin Spotify on ilmoittanut lisäävänsä sisältövaroituksen kaikkiin koronavirusta käsitteleviin podcasteihinsa. Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek kertoi sunnuntaina muutoksen tulevan voimaan muutaman päivän sisällä.

Spotify on myös kertonut poistaneensa yli 20 000 koronaan liittyvää podcast-jaksoa pandemian alusta lähtien, mutta Roganin podcastin se ei ole katsonut rikkovan ehtojaan tavalla, joka antaisi aihetta ohjelman poistamiseen.

Mikä Tidal?

Yksi Spotifyn kilpailijoista on Tidal. Nimi on Young-Rogan-kohun myötä vilahdellut myös suomalaisten sometileillä, sillä osa on ilmoittanut hylkäävänsä Spotifyn ja siirtyvänsä käyttämään Tidalia, joka keskittyy täysillä nimenomaan musiikkiin.