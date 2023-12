Näyttelijä Suzanne Somersin laulua kuultiin hänen omissa muistotilaisuuksissaan

Tähden muistotilaisuuksissa näytettiin video, jossa edesmennyt tähti laulaa Leon Russellin klassikkokappaleen A Song For You vuodelta 1970.

– Kesti kaksi viikkoa harjoitella tätä kappaletta ennen kuin pystyin laulamaan sen itkemättä. Se muistuttaa minua kauniista lausahduksesta: musiikki on sitä, miltä tunteet kuulostavat, Somers sanoi videolla.

/All Over Press

A Song For You -laulu tuli tunnetuksi vuonna 1971 Andy Williamsin ja Donny Hathawayn versiona. Se on kirjoitettu edelliselle kumppanille anteeksiannon ja ymmärryksen pyytämiseksi.