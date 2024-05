Näyttelijä Steve Buscemiä lyötiin yllättäen kasvoihin kadulla New Yorkissa

Broadwalk Empire -sarjasta tuttu näyttelijä Steve Buscemi , 66, on saanut vammoja, kun hänelle tuntematon henkilö löi yllättäen häntä kasvoihin kadulla New Yorkissa.

New Yorkin poliisilaitos kertoi CNN:lle tutkivansa keskiviikkona 8. toukokuuta tapahtunutta pahoinpitelyä, joka on viimeisin satunnaisista hyökkäyksistä kaupungissa.

– Buscemi joutui pahoinpitelyn kohteeksi Mid-Town Manhattanilla, ja hän on jälleen yksi satunnaisen väkivallanteon uhri kaupungissa. Hän on kunnossa ja arvostaa kaikkien terveisiä, joskin on uskomattoman surullinen kaikkien niiden puolesta, joille tämä on tapahtunut myös NY:n kaduilla kulkiessa, hänen tiedottajansa sanoi CNN:lle antamassaan lausunnossa.