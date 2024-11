Järkyttävä välikohtaus: jalkapallotähti todisti ystävänsä puukotusta keskellä katua

Tanskan maajoukkueen ja Valioliiga-seura Arsenalin entinen tähtihyökkääjä Nicklas Bendtner joutui keskelle pelottavaa välikohtausta, kun hänen ystäväänsä puukotettiin keskellä katua New Yorkissa.

Bendtner, 36, oli viime viikolla New Yorkissa ystäviensä kanssa, kun heidän kimppuunsa hyökättiin yllättäen keskellä päivää.

Valvontakameran tallentama video näyttää, kuinka Bendtner ja hänen seuralaisensa kävelevät Manhattanin Upper West Sidella. Sen jälkeen teräasetta kantava mies juoksee heidät kiinni, puukottaa Bendtnerin ystävää ja juoksee pois paikalta.

Bendtner vahvisti olleensa valvontakameran videolla, mutta ei kommentoinut itse puukotusta.

– Kyllä, voin vahvistaa että se olen minä tuolla videolla, Bendtner kertoi tanskalaiselle BT:lle.

– Olisiko uhri voinut olla minä? En halua kommentoida sitä. Mutta voin vahvistaa olleeni tuolla videolla. Sitä on vaikea juosta pakoon.

ABC Newsin mukaan uhri ja Bendtnerin ystävä on entinen tanskalainen ammattilaisjalkapalloilija. 55-vuotias vietiin puukotuksen seurauksena sairaalaan kasvoihin ja korviin saatujen vammojen vuoksi.

Puukottaja Joshua Zinberg, 25, on puolestaan pidätetty. Häntä syytetään murhayrityksestä ja pahoinpitelystä. New York Postin mukaan Zinbewrgin nimi tuli ilmi sen jälkeen, kun hänen äitinsä kertoi tunnistaneensa hänet televisiosta. Äiti kertoi myös lehdelle, että hänen pojallaan on ollut mielenterveysongelmia viime vuosina.