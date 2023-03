Näyttelijä Mia Ehrnrooth ei soimaa lapsiaan virheistä, vaan käsittelee mokat huumorilla: "Jos maitolasi kaatuu, niin..."

Huumori näkyy Salatut elämät -sarjastakin tutun näyttelijä Mia Ehrnroothin arjessa siinä, miten hän suhtautuu asioihin: vähemmän vakavasti ja enemmän nauraen.

– Pidän erityisesti siitä, että ei ota itseään liian tosissaan. Voi olla silti tarkka, luotettava ja tehdä asioita pieteetillä. Äidilläni on ollut tapana sanoa, että hauskanpito on velvollisuus, Ehrnrooth kertoi MTV Uutisille Putouksen kulisseissa 4. maaliskuuta.

Ehrnrooth näyttelee Salkkareissa Cindy Rintalaa. Tällä hetkellä hän elää pikkulapsiarkea puolisonsa Joel Roosin ja kahden lapsensa Filipin, 5, ja Lexin, 3, kanssa. Ehrnrooth pyrkii jatkuvasti miehensä kanssa siihen, että arki on mukavaa.

– Toki on päiviä, kun on äärimmäisen väsynyt, mutta en hyväksy sitä normiksi. Pyrin koko ajan rakentamaan sellaista arkea, joka on mieluisaa.

Äitiys onkin opettanut hänelle erityisesti hyviä rutiineja, suunnitelmallisuutta ja hyvien prosessien kehittämistä.

– Se on ydin arjen mukavaan pyörimiseen. Käytän huumoria todella paljon lasten kanssa. Jos olen lähtenyt liikenteeseen autolla ja huomaan, että laukku on jäänyt kotiin, niin kiroilun sijaan totean suurieleisesti laukun jääneen kotiin. Ja lapset sanovat: hassu mamma. Jos joku tekee meilläpäin virheen, niin emme osoittele tai soimaa. Jos maitolasi kaatuu, niin on turhaa sadatella, koska ihminen tietää sen itsekin.

Tärkein asia, jonka Ehrnrooth on halunnut lapsilleen opettaa elämästä, on se, että heillä on itsellään vastuu kaikesta, mitä he tekevät.

– Loppupeleissä valitset sen aina itse. Se tuo itseluottamusta, että pystyt käsittelemään vastaantulevia tilanteita ja ihmisiä. Ja pystyt myös luottamaan ihmisiin. Kaikki ihmiset eivät tule olemaan sen arvoisia, mutta sitten osaat käsitellä myös sen tilanteen. Aina pystyy itse vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa ja ympäristöön.

Vaikka Ehrnrooth nauttii äitiydestä valtavasti, niin se ei tuo hänelle itsevarmuutta. Näyttelijä ei sulje lähitulevaisuudesta pois myöskään kansainvälisiä työprojekteja.