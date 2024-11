Mia Ehrnrooth paljastaa perheensä kasvavan pienellä koiranpennulla.

Näyttelijä ja yrittäjä Mia Ehrnroothilla on ollut kiireiset viime viikot. Ehrnroothilla on miehensä kanssa kaksi lasta, kuusivuotias Filip ja joulukuussa viisi vuotta täyttävä tytär Lexi. Perjantaina perheeseen tulee pieni koiranpentu nimeltään Chelsi.

– En ole puhunut tästä edes sosiaalisessa mediassa. Se on rodultaan cavapoo eli cavalierkingcharlesinspanielin ja puudelin yhdistelmä. Erittäin tervetullut tulokas meidän perheeseemme. Poikani on odottanut kuin kuuta nousevaa, että hän saa koiransa, Ehrnrooth paljastaa.

Mia Ehrnrooth kertoo olevansa eläinrakas.

Ehrnrooth on itsekin hyvin eläinrakas ja lapsuudenperheessä on aina ollut erilaisia eläimiä. Perheen esikoinen on puhunut omasta koirasta siitä saakka, kun hän on osannut puhua.

– Nyt lapset ovat sen ikäisiä, että on tilaa koiralle. Sen koiran haluaa ottaa silloin, kun on sellainen elämänvaihe, että pystyy satsaamaan siihen. Nyt on just se hetki.

Koira saapuu perheeseen Ruotsista.

– Se on ruotsalainen koiranpentu. Kasvattaja on ukrainalainen, joka on muuttanut Ruotsiin. Meille tulee monikielinen koiranpentu. Koira varmasti koulutetaan suomen kielellä, mutta tulee oppimaan myös ruotsia.

Ehrnrooth on perustanut Charlie Goes To -yhteisön, koska haluaa kannustaa naisia tavoittelemaan rohkeasti elämää, jossa yhdistyy sekä uratavoitteet että vapaa-aika. Ehrnrooth kertoi syyskuussa Huomenta Suomen haastattelussa yhteisöstä:

8:33

Mia Ehrnrooth perusti yhteisön uraa tekeville naisille