Skimbagirlsit villitsevät Lapissa – katso elokuvan virallinen traileri tästä

Skimbagirls-elokuva kertoo neljästä ystävyksestä, jotka kokoontuvat yhteen laskettelukohteissa. He kutsuvat itseään Skimbagirlseiksi, vaikka he eivät hiihdä metriäkään eikä heitä hyvällä tahdollakaan voi kutsua enää tytöiksi.

– Tämän elokuvan naiset eivät puhu ainoastaan rakkaudesta tai miehistä, vaikka kyllä he niistäkin puhuvat. Näitä naisia yhdistää ystävyys, he tietävät, että vaikka koko muu maailma jättäisi, heillä on aina toisensa, kertoo käsikirjoittaja Palanderelokuvan tiedotteessa.