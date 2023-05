Tämän takia Game of Thrones -tähti Pedro Pascal sai innokkailta faneiltaan silmätulehduksen

Pascalin on voinut nähdä myös sarjoissa The Last of Us, The Mandalorian ja Narcos. Hänen tuorein elokuvansa on Strange Way of Life, jossa hän näyttelee Ethan Hawkin kanssa monimutkaista romanssia. Teos julkaistiin Cannesin elokuvajuhlilla muutama viikko sitten. Elokuva on muotitalo Saint Laurentin debyyttielokuva, joten kaikki elokuvan puvut ovat Saint Laurentin tekemiä.