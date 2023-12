Näyttelijä Forest Whitakerin ex-vaimo on kuollut 51-vuotiaana

Näyttelijä Forest Whitakerin , 62, ex-vaimo Keisha Whitaker on kuollut 51-vuotiaana. Ex-parilla on kaksi yhteistä tytärtä: Sonnet , 27, ja True , 25. Lisäksi heillä on kummallakin yksi lapsi edellisistä suhteistaan.

/All Over Press

Forestin on voinut nähdä muun muassa Godfather of Harlem - ja The Last King of Scotland -elokuvissa.