General Hospital -tähti Tyler Christopher, 50, on kuollut

Näyttelijä Tyler Christopher on kuollut 50-vuotiaana 30. lokakuuta. Asiasta kertoi CNN:lle hänen edustajansa Chi Muoi . Christopher tunnetaan rooleistaan sarjoissa General Hospital ja Päivien viemää.

– Tämä uutinen oli uskomattoman järkyttävä, ja olen järkyttynyt hänen menetyksestään. Hän oli erittäin lahjakas näyttelijä, ja mikä tärkeintä, hämmästyttävä ystävä. Sydämeni on hänen ystäviensä ja perheensä kanssa, jotka rakastivat häntä niin paljon, Muoi kertoi lausunnossaan.

Christopher avioitui Brienne Pedigon kanssa vuonna 2008. He erosivat vuonna 2021 ja heillä on kaksi lasta. Näyttelijä on ollut aiemmin naimisissa myös näyttelijä Eva Longorian kanssa vuosina 2002–2004.