Barbie-elokuvaa tähdittävän Margot Robbien palkka paljastui – korkein naisnäyttelijän palkka

Robbie on näytellyt aiemmin Donna Freedmania televisiosarjassa Neighbours sekä Harley Quinniä DC Extended Universe -elokuvissa. Näyttelijä tienasi 10 miljoonaa dollaria, eli noin 9,8 miljoonaa euroa, vuoden 2020 Harley Quinn -elokuvastaan ​​Birds of Prey.

Hyvin ansaitsevien miesnäyttelijöiden palkat ovat reilusti enemmän kuin Robbiella, kuten Denzel Washingtonin 20 miljoonan dollarin tienestit (noin 19,6 miljoonaa euroa) The Equalizer 3 -elokuvasta, Leonardo DiCaprion 30 miljoonan dollarin palkka (noin 29,4 miljoonaa euroa) Killers of the Flower Moon -elokuvasta ja Tom Cruisen 100 miljoonaa dollaria elokuvasta (noin 98,2 miljoonaa euroa) Top Gun: Maverick.