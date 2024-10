Näyttääkö korruptiolta, Anders Adlercreutz? RKP:n puheenjohtaja haluaa lisäselvitystä nikotiinipussipäätöksistä

– Tässä on varmaan joitain kysymyksiä, mihin pitää saada vastaus, Adlercreutz toteaa.

Anders Adlercreutz, yksi yritys on saanut näin voimakkaan vallan ja vielä silloisen RKP:n puheenjohtajan kotipaikkakunnalta. Eikö tämä näytä ihan korruptiolta?

– Jos syntyy vaikutelma siitä, että yksi yritys on pystynyt vaikuttamaan lainsäädäntöön, se ei tietenkään ole hyvä asia. Nyt en itse ollut näissä neuvotteluissa mukana. Anna-Maja Henriksson on sanonut, että näin ei ole. Vaikutelma itsessään on jo tietenkin huono asia.