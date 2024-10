HS: Henriksson ei tiennyt, että on toinenkin nikotiinipusseja valmistava yritys: "Minuakin ihmetyttää"

– Nyt kun on tullut esiin, että on toinenkin, minuakin ihmetyttää, että ei ministeriön puolesta ole nostettu muita esimerkkejä pöydälle. Olen ollut hyvässä uskossa, Henriksson sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa keskustelu nikotiinipusseista on lähtenyt nyt "käsittämättömälle laukalle".

Adlercreutz: Vaikutelma itsessään on jo huono asia

– Jos syntyy vaikutelma siitä, että yksi yritys on pystynyt vaikuttamaan lainsäädäntöön, se ei tietenkään ole hyvä asia. Nyt en itse ollut näissä neuvotteluissa mukana. Anna-Maja Henriksson on sanonut, että näin ei ole. Vaikutelma itsessään on jo tietenkin huono asia, Adlercreutz sanoi MTV Uutisille.