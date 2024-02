Navalnyin kuolema: Venäjän viranomaisten selitykset "paskapuhetta", arvioi suomalaistutkija

Navalnyi on ollut vangittuna viimeiset kaksi vuotta ja oppositiotoiminta on tehty mahdottomaksi Venäjän sisällä.

"Paskapuhetta"

– Paskapuhetta, se on ihan sama, mitä Venäjän vankilaviranomaiset sanovat. Navalnyi on välillisesti Putinin murhaama. Oleellista on pitää mielessä, että kyseessä on Putinin diktatuurin ja despotismin seuraus, Lassila alleviivaa.