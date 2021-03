Navalnyi julkaisi ensimmäisen päivityksen vankilasta: "En voi lakata hämmästelemästä näitä kolmea asiaa"

Navalnyin oli määrä kärsiä reilun 2,5 vuoden tuomiotaan Koltshuginon rangaistussiirtolassa, mutta viime perjantaina ilmoitettiin, että hänet on siirretty pois sieltä.

Tänään Navalnyi julkaisi päivityksen Facebookissa sekä Instagramissa ja kertoi olevansa IK-2-rangaistussiirtolassa noin sata kilometriä Moskovasta itään. Vuonna 1994 perustettu IK-2 on tunnettu tiukasta kuristaan ja kovista otteistaan vankeja kohtaan. Navalnyi kuitenkin kirjoitti, ettei toistaiseksi ole nähnyt minkäänlaista väkivaltaa, vaikkakin vankien pelokkaasta ja jännittyneestä käytöksestä voisi kyllä päätellä, että vielä vähän aikaa sitten asiat vankilassa olivat tyystin eri tavalla.

Oppositiojohtajaa vartioidaan tarkasti

Navalnyin mukaan kuri on IK-2-rangaistussiirtolassa todella tiukka, ja sääntöviidakko on loputon. Videokamerat valvovat vankien jokaista liikettä, ja meno on oppositiojohtajan mielestä kuin George Orwellin romaanissa Vuonna 1984.