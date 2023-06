Miten Navalnyi voisi päästä vapauteen Putinin Venäjällä? Tutkija: "On suorastaan ihme, että hän on edelleen hengissä"

Vankilasta on ajoittain kantautunut huolestuttavia uutisia. Huhtikuussa Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh kertoi, että Navalnyi on laihtunut kahdeksan kiloa 15 päivän aikana.

– On suorastaan ihme, että Navalnyi on edelleen hengissä. Niiden laittomuuksien valossa, joita Venäjällä nyt tapahtuu, hänelle voitaisiin tehdä mitä tahansa, sanoo tutkijatohtori Mikhail Nakonechnyi Aleksanteri-instituutista Itä Nyt -ohjelmassa.

Nakonechnyi on tutkinut paljon venäläisvankiloiden terveydenhuoltoa ja sanoo, että siinäkin valossa Navalnyin hengissä pysyminen on ihmeellistä. Tutkijatohtorin mukaan venäläisvankiloissa ei lievästi sanottuna huolehdita vankien terveydestä juuri millään tavalla ja taudit pääsevät leviämään. Se, että Navalnyin elokuussa 2020 tapahtuneen myrkyttämisen heikentämä elimistö on selvinnyt venäläisen vankilan oloista, on harvinaisuus.