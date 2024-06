Navakahko tuuli yllätti Finnairin koneen Helsinki-Vantaalla: "Jännitti todella paljon"

Tavallista toimintaa

MTV Uutisten meteorologi Aleksi Koskelan mukaan tuuli on ollut tiistaina ajoittain navakahkoa eteläisessä Suomessa.

– Parhaimmillaan tuuli on tänään käynyt noin 15 m/s, mikä lasketaan navakaksi. Myrskytuulen raja menee 20 m/s.

– Yksittäiset tuulenpuuskat voivat olla todella paikallisia, joten on vaikea sanoa mikä siellä on ollut tilanne tuona hetkenä, hän jatkaa.

Kyseessä on todennäköisesti ollut aivan normaali, niin sanottu ylösveto, jossa lentäjä on arvioinut, etteivät turvallisen laskeutumisen edellytykset täyty.

– Ylösveto voidaan tehdä missä tahansa laskeutumisen vaiheessa. Ylösveto on toimenpide, joka on suunniteltu jokaiselle lennolle, ja sen jälkeen tyypillisesti otetaan uusi lähestyminen ja lasku. Ylösveto on normaali osa lentotoimintaa, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.