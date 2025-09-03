Nato-maa Tanska sallii ukrainalaisyhtiön aloittaa tuotannon alueellaan

Kuvituskuva.Credit: Bumble Dee / Alamy Stock Photo
Tanskan hallitus sallii ukrainalaisen puolustusalan yhtiön Fire Pointin käynnistää ohjuksissa käytettävän kiinteän ajoaineen valmistuksen Tanskan Vojensissa.

Tanskan aikeet sallia ukrainalaiselle puolustusalan valmistajalle tuotannon aloittaminen olivat tulleet julkisuuteen jo aiemmin, ja iltapäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa hallitus kertoi asiasta yksityiskohdat. Asiasta kerrottiin samana päivänä, kun Kööpenhaminassa järjestetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien kokous, johon osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nato-maa sallii ukrainalaisen asetuotannon omalla alueellaan.

