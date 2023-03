Naomi Campbellin erikoinen kuvankäsittely hämmentää: "Hän on täydellinen, tämä on niin turhaa"

Brittiläinen huippumalli Naomi Campbell, 52, osallistui lukuisten muiden kansainvälisesti tunnettujen silmää tekevien kanssa Vanity Fairin Oscar-gaalan juhlaan sunnuntaina 12. maaliskuuta. Campbell julkaisi tilaisuudesta omalla Instagram-tilillään muutaman otoksen, jotka herättivät somekansan huomion, sillä kuvia on selkeästi muokattu rajulla kädellä.

Campbellin jakamien, äärimmäisen siloiteltujen kuvien rinnalla sosiaalisessa mediassa on lähtenyt leviämään myös alkuperäinen otos. Instagramissa jaettua kuvaa on muokattu vertailujen perusteella ainakin siten, että huippumallin päätä sekä nenää on pienennetty ihon tasoittamisen lisäksi. Lisäksi Campbellin leukalinjaa on muokattu kuvassa.

Alla on sekä Naomi Campbellin Instagram-tilillä jaettu kuva, että alkuperäinen otos punaiselta matolta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Somekansa on rientänyt Daily Mailin mukaan ihmettelemään sitä, miksi Campbell on jakanut sosiaalisessa mediassa kovin käsitellyn kuvan, sillä useiden arvion mukaan alkuperäinen otos on luonnollisempi ja kauniimpi. Useiden kommentoijien mukaan Campbellin ei tosiaan tarvitsisi muokata kuviaan.

– Hän on täydellinen, tämä on niin turhaa. Hänellä on jo entuudestaan kaunis nenä juuri tuollaisena, eräs somekommentoija pohtii.

Campbellin kuvien käsittely on ollut ennenkin laajempana puheenaiheena. Muun muassa vuonna 2018 huippumalli julkaisi Instagramissa meikittömän kuvan itsestään, joka sai seuraajat arvelemaan, että kuvassa Campbellin nenää olisi pienennetty.