Nämä TTK-tähtioppilaat ovat tehneet vaikutuksen balettitanssija Atte Kilpiseen

– Nautin kaikista esityksistä ja teemoista, mitä nyt on ja mistä keskustellaan. Se on minusta todella tärkeä lisäys tähän, ja tekee tästä ohjelmasta vielä paremman, Liulia kertoi MTV Uutisille ennen livelähetystä 20. lokakuuta.

– Odotan todella paljon, mitä parit ovat saaneet aikaan, ja mikä on ihmisten kemia. Olen ensimmäistä kertaa tällä kaudella liveyleisössä, Kilpinen jatkoi.

Tanssioppilaista juuri Isaac Sene on yllättänyt Liulian eniten.

– Olen seurannut häntä Siilinjärveltä lähtien. Se, että hän on myös tanssijana niin kokonaisvaltainen, on yllättänyt minut. Niinan (Lahtinen) tapa heittäytyä on myös fantastinen, Liulia sanoi.