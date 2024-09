Heidän esityksen Jorma Uotinen nostaa esiin toisesta TTK-livestä: "Minuun se tärähti"

– Oli vaihtelevia tulkintoja, monen tasoisia. Se on oikeastaan tämän ohjelman sielu tavallaan. Pitää ollakin näin, että nähdään variaatioita eri tansseista, Uotinen pohtii.

– Tykkäsin kovasti siitä. Ymmärrän kyllä, mitä kollegani siinä vieressä jäivät kaipaamaan, mutta minuun se tärähti. Se oli erittäin kiinnostava koreografia. Siinä mielessä hienoa, kun Kastanja on uusi, että nyt jo toisessa lähetyksessä hän näyttää sen, että hänellä on oikeasti koreografista lahjakkuutta ja niissä on hyvä jäsennys, Uotinen kehuu.