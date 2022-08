Nämä suomalaistähdet ovat tänään tulessa EM-yleisurheilussa! Asiantuntijalta tiukka huomio mitalitoivosta: "Nyt näyttelee pöytäkirjapeli isoa roolia"

– Sillä (avauksella) on valtava psyykkinen merkitys, mahdollisesti, koska siellä on Wilma Murto ja siinä on myös laji, missä on odotuksia. Jos Wilma saa, ja miksei myös Elina Lampela, onnistumisen, siitä saattaa lähteä sellainen mukava oravanpyörä, kierre, jossa positiivisuus kasvaa (Suomen joukkueessa).