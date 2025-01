Nämä kolme naista Hamas vapauttaa tänään – panttivankeina 15 kuukautta

Aselevon ensimmäisenä päivänä on tarkoitus vapauttaa ainoastaan naisia ja lapsia.

Äärijärjestö Hamas kertoo odottavansa listaa 90 vangista, jotka Israel on luvannut vapauttaa vielä sunnuntain aikana Gazan aseleposopimuksen mukaisesti.

Hamasin lausunnon mukaan Israel vapauttaa sunnuntaina 30 palestiinalaista vankia jokaista Hamasin vapauttamaa panttivankia vastaan.

Aselevon ensimmäisenä päivänä vapautetaan naisia ja lapsia. Vapautettavat vangit on valittu Hamasin toimittamalta listalta, jossa on yhteensä 120 naista ja lasta.

Aselepo tuli sunnuntaina voimaan sen jälkeen, kun Hamasin aseellinen siipi toimitti Israelille kolmen panttivangin nimet, jotka se aikoo vapauttaa sunnuntaina.

Hamas vapauttaa nuoria naisia

Hamasin sunnuntaina vapautettavat vangit ovat Emily Damari, 28, Romi Gonen, 24 ja Doron Steinbrecher, 31. Asiasta kertoi Hamasin tiedottaja Telegramissa qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan.

AFP / Lehtikuva

Damari ja Steinbrecher kaapattiin Kfar Aza -kibbutsiin tehdyssä hyökkäyksessä lokakuun 7. päivänä vuonna 2023, kun taas Gonen siepattiin Nova-musiikkifestivaalilta.

Naiset ovat Israelin kansalaisia, minkä lisäksi Damarilla on Britannian kaksoiskansalaisuus ja Steinbrecherillä Romanian kaksoiskansalaisuus.

Britannian hallitus otti tyytyväisenä vastaan tiedon Damarin vapautuksesta. Maan ulkoministeriö sanoi olevansa valmis tukemaan häntä vapauttamisen jälkeen.

Osapuolien välisen sopimuksen ensimmäinen vaihe kestää 42 päivää, joiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia, maan oikeusministeriö on kertonut.

Sopimuksen toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.