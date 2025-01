Israelin hallitus hyväksynyt Gazan aseleposopimuksen

Israelilaismedioiden mukaan kahdeksan hallituksen ministeriä äänesti sopimusta vastaan.

Israelin hallitus on hyväksynyt Gazan aselepo- ja vankienvaihtosopimuksen. Asiasta uutisoivat muun muassa israelilaismediat Haaretz, Times of Israel ja Jerusalem Post.

Lauantain vastaisena yönä järjestetyssä äänestyksessä 24 hallituksen jäsentä äänesti sopimuksen hyväksymisen puolesta ja kahdeksan vastaan, mediat kertovat.

Aiemmin perjantaina hallituksen ministereistä koostuva Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi sopimuksen. Tämän jälkeen alkuillasta alkanut Israelin hallituksen kokous kesti lauantain aamuyön tunneille asti.

Ainakin hallituksen äärioikeistolaisten ministerien tiedetään olleen sopimusta vastaan. Valtiovarainministeri Bezalel Smotrich on sanonut aseleposopimuksen olevan vaarallinen Israelin turvallisuudelle. Kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on uhannut erota hallituksesta sopimuksen takia.

Israelilaismedia Ynetin mukaan myös kaksi Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun Likud-puolueeseen kuuluvaa ministeriä äänesti sopimusta vastaan.

Israel ja äärijärjestö Hamas pääsivät aselepo- ja vankienvaihtosopimuksesta sopuun keskiviikkona, ja neuvottelijat allekirjoittivat sen varhain perjantaiaamuna Qatarin Dohassa.

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan sunnuntaina.

Panttivankien vapautukset alkamassa sunnuntaina

Ensimmäisten sopimukseen kuuluvien panttivankien vapautusten on määrä tapahtua sunnuntaina. Silloin on tarkoitus vapauttaa kolme äärijärjestö Hamasin ottamaa panttivankia.

Sopimuksen ensimmäinen vaihe kestää 42 päivää, jonka aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa yhteensä 33 panttivankia. Times of Israelin mukaan vapautettavien panttivankien listan henkilöistä valtaosa on aikuisia miehiä, joista neljä on yli 70-vuotiaita. Listalla on myös kaksi pientä lasta ja kymmenen naista.

Ensimmäisen vaiheen alkuviikkoina muutama panttivanki vapautetaan aina viikon välein, ja loput 33 panttivangista vapautetaan vaiheen viimeisellä viikolla.

Myös Israel vapauttaa vankeja.

Israelin oikeusministeriö julkaisi perjantaina alustavan listan 95 ihmisestä, jotka on tarkoitus vapauttaa vankienvaihdon ensimmäisessä vaiheessa. Valtaosa listalla olevista on naisia. Listalla on myös alle 20-vuotiaita miehiä, joista osa on pidätetty alaikäisenä, sekä kymmenen alaikäistä poikaa. Lisäksi ainakin yhdellä on Israelin kansalaisuus.

Kaikki listalla olevat henkilöt on pidätetty vuoden 2020 jälkeen ja valtaosa Hamasin lokakuussa 2023 tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Vain kymmenen mainituista vangeista on saanut tuomion.

