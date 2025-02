Nämä kaupat ovat kiinni lakon takia – katso lista

Osa Lidlin ja S -ryhmän kaupoista on tänään kokonaan kiinni lakon takia.

Vielä alkuviikosta päivittäistavarakaupan päälliköt ilmoittivat, ettei lakko vaikuta myymälöiden saatavuuteen tai aukioloon. Keskiviikkona oli toinen ääni kellossa.

Lidl ja S-ryhmä ovat ilmoittaneet verkkosivuillaan, millaiset poikkeusaukiolot heillä on myymälöilleen. Lidlin myymälöistä kokonaan suljettuna on vain Helsingin Sörnäisten myymälä, mutta useampi liike on auki vain noin kahteen iltapäivällä.

S-ryhmän lista on kattavampi, ja suljettuna on useampi Prisma ja S-Market sekä Sale. Monessa myymälässä on myös lyhyempi aukioloaika.

Päivittäistavarakaupan myymälöitä koskeva lakko alkoi tänään kello viideltä aamulla ja päättyy lauantaina.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan lakkojen piirissä on kaikkiaan noin 3 000 toimipaikkaa sekä yhteensä noin 70 000 työntekijää ja esihenkilöä. Lisäksi koko kaupan alalla on voimassa työntekijöitä ja esihenkilöitä koskeva vuoronvaihtokielto, tilapäisen siirron kielto ja ylityökielto.

Kaupan alan logistiikkaa koskeva lakko alkoi maanantaina, ja se päättyy huomenna.

PAM ja työnantajia edustava Kaupan liitto palaavat sovitteluun perjantaina, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto. Sunnuntaina osapuolet kertoivat olevansa tavoitteissaan yhä kaukana toisistaan.

Kaupan alan palkoista ja työehdoista on neuvoteltu tammikuun alusta alkaen. Riitaa alettiin sovitella helmikuun alkupuolella.