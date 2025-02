Näin lakko iskee kauppojen aukioloaikoihin

Ammattiliitto PAM:n lakko kaupan alalla on vaikuttanut monen ruokakaupan aukioloon. S-ryhmän kaupoista yhteensä 57 joutui sulkemaan ovensa. Kesko ja Lidl selvisivät vähemmällä.

Suurin osa ruokakaupoista pystyy pitämään ovensa auki tämän viikon lakkopäivinä, mutta ammattiliitto PAM:n lakolla on silti vaikutuksensa.

Mahdollisesti jopa sadat kaupat joutuvat lyhentämään aukioloaikojaan aamuisin tai iltaisin, kun työvoimaa ei ole tarpeeksi.

Tänään kymmenet kaupat ovat joutuneet sulkemaan ovensa.

– Olemme tilanteessa, että yli 900 myymälää on avoinna. Suljettuna on 57 myymälää. Neljä niistä on Prismoja. Myymäläpäällikkö päättää aukiolosta sen perusteella, miten työntekijöitä tulee työvuoroon, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Kesko ja Lidl selvisivät hieman vähemmällä. Lidl kertoo, että yksi Helsingin myymälöistä on suljettu, mutta lähes 50 myymälää on joutunut lyhentämään aukioloaikaa.

Kesko on toistaiseksi pystynyt pitämään erityisesti suuret kaupat auki.

– Kaikki K-Citymarketit ja K-Supermarketit on pystytty pitämään auki. Aamupäivällä tuli tieto, että kolmella paikkakunnalla, on niin sanottu satelliittikauppa suljettu ja pidetty kauppiaan pääkauppa auki. Meidän yli tuhannesta kaupasta lähes kaikki ovat siis auki ja 3–4 kauppaa on kiinni, sanoo Keskon ketjujohtaja Ari Sääksmäki.

Lidl ja S-ryhmä ovat ilmoittaneet verkkosivuillaan, millaiset poikkeusaukiolot heillä on myymälöilleen. Lidlin myymälöistä kokonaan suljettuna on vain Helsingin Sörnäisten myymälä, mutta useampi liike on auki vain noin kahteen iltapäivällä. Katso tiedot Lidlin kauposta täältä. S-ryhmän lista on kattavampi, ja suljettuna on useampi Prisma ja S-Market sekä Sale. Monessa myymälässä on myös lyhyempi aukioloaika. Katso tiedot S-ryhmän kaupoista täältä. Kesko pyrkii tämän tiedon mukaan pitämään kaikki myymälänsä avoinna, osan tosin rajoitetuin aukioloajoin. Tarkemmin Keskon liikkeiden aukioloajoista voit lukea tästä linkistä. Lue myös: Katso lista suljetuista kaupoista

Miten käy tulevina päivinä?

Kaupan alan lakko jatkuu lauantaihin asti, mutta keskusvarastoja koskeva logistiikan lakko on päättymässä huomenna.

Kauppaketjut ennakoivat, että myymälöissä torstai ja perjantai ovat hyvin samanlaisia kuin keskiviikko: valtaosa kaupoista on auki, mutta aukioloaikoja joudutaan supistamaan.

– Myymäläpäälliköt katsovat taas huomenna aamulla tilannetta ja päättävät, miten myymälät voidaan pitää auki, S-ryhmän Päällysaho toteaa.

Osassa kaupoissa on jouduttu sulkemaan palvelutiskejä tai supistamaan niiden aukioloaikoja.

– Töissä olevaa henkilöstöä on keskitetty perustoimintoihin, jotta erityisesti kassat ovat auki, Keskon Sääksmäki kertoo.

Maantieteellisesti kaupan alan lakko näkyy ja tuntuu kaikkialla Suomessa. Vaikeuksia on ollut niin suurissa kaupungeissa kuin maaseudulla.

Kesko tosin arvioi, että pienempiä kauppoja voi olla helpompi pitää auki niukemmalla työvoimalla.

– Pienillä paikkakunnilla on usein pieniä kauppoja, ja niitä voidaan pitää pienemmällä henkilöstömäärällä auki, Sääksmäki toteaa.

Syntyykö hävikkiä?

Kaupat ovat pystyneet varautumaan lakkoon melko hyvissä ajoin, koska lakkovaroitus on annettava kahta viikkoa ennen ensimmäistä lakkopäivää.

Varastoja on siis kerrytetty jonkin verran kauppoihin.

Kesko ja S-ryhmä arvioivat, ettei ruokaa mene lakon takia ainakaan paljon hukkaan.

– Jos oltaisiin jouduttu sulkemaan laajasti kauppoja, sitten olisi syntynyt hävikkiä. Nyt pystytään tilanne hoitamaan siten, ettei ongelmia tule. Hävikki pysyy normaalina, Sääksmäki sanoo.

S-ryhmä joutui jo sulkemaan kymmeniä kauppoja, mutta kolmella lakkopäivällä ei uskota olevan merkittävää vaikutusta hävikkiin.

– Ruokatuotteilla on onneksi useamman päivän myyntiaikoja. Lisäksi osa asiakkaista näytti varautuvan ja kävi ennakkoon ostoksilla alkuviikosta. Merkittävää hävikkiä ei ole syntymässä, S-ryhmän Päällysaho selvittää.