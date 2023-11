Lakot sulkevat huomenna suuria kauppoja

Palvelualojen ammattiliitto PAMin poliittiset lakot jatkuvat huomenna Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. PAM kertoo, että lakossa on mukana muun muassa Prismoja, K-Citymarket Jyväskylän Seppälässä sekä monia matkailu- ja ravintola-alan kohteita.

– Palvelualoilla on paljon maahanmuuttajia. Heillä on paljon ongelmia työsuhteissa. Näin hallitus hiljentää heidät. Emme me voi tällaista hyväksyä, siksi lakot, perustelee PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo tiedotteessa.