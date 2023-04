Nämä Käärijän UMK-show'ssa nähdyt elementit jäävät artistin euroviisuesitykseen

Vuoden 2023 Euroviisuihin on enää vajaa kuukausi aikaa, kun kilpailun ensimmäinen semifinaali kamppaillaan Ison-Britannian Liverpoolissa 9. toukokuuta. Suomea tämän vuoden Euroviisuissa edustava artisti Käärijä esiintyy kilpailun ensimmäisessä semifinaalissa 15. esiintymispaikalla , eli viimeisenä.

– Se on Suomen lahja Euroopalle – joillekin se on lahja ja joillekin se on toisenlainen toimitus, postauksessa vihjataan.