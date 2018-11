Näkövammainen yleisurheilija Ronja Oja sai kutsun Linnaan – presidentti Niinistön kirjeessä huomaavainen ele

Linnakutsu välitettiin Ojalle poikkeuksellisesti pistekirjoituksella. Hän on näkövammainen.

– Kun huomasin kuoressa pistekirjoitusta, niin mietin, että mitäköhän postia minulle on tulossa. Aika harvoin tulee mitään pistekirjoituksella.

Puku jo tekeillä

Oja kertoo odottavansa tulevia juhlia kiinnostuksella. Pukuakin on ehditty jo suunnitella.

– Äitini on tekemässä minulle mekkoa, jossa on kiinnostava yksityiskohta, joka on tehty vuosien varrella saamieni SM-kisamitalien nauhoista, hän hehkuttaa.