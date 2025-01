Näkevätkö silmät oikein? Maailmanmestari Thierry Neuville ällistytti katsojia

Hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville hämmästytti rallikatsojia pistelemällä La Breole / Selonnet -erikoiskokeella kahdesti samassa mutkassa pitkäksi.

Neuvillella meni oikealle kääntyvä mutka pitkäksi perjantain aamupäivän lenkillä, ja hänellä kävi samoin samassa kohtaa, tosin vieläkin reilummin, kun sama pätkä ajettiin iltapäivällä. Näkevätkö silmäni oikein? saattoi katsoja pohtia.

Belgialainen sanoi, että toisella kertaa hän kärsi vasemman eturenkaan rikon jo paljon ennen kyseistä tilannetta.

– Yritimme mennä niin pitkälle ja niin nopeasti kuin mahdollista, mutta jossain vaiheessa rengas meni ja vedimme suoraksi jälleen, hän kommentoi.

MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje tuumasi, että Neuville laittoi tilanteen renkaiden piikkiin molemmilla kerroilla.

– Harvoinko kuskissa se vika on, asiantuntija Riku Tahko heitti perään.

Tahko oli juuri pitkäksi vetämisen jälkeen todennut, että Neuville jarrutti aivan liian myöhään.

Kuuntele kommentit alta ja katso pitkäksi ajaminen ylälaidan videolta.

2:30 Thierry Neuville selittää pitkäksi ajamistaan – asiantuntija ei täysin ostanut puheita.

Ensimmäisellä kerralla (video alla) Neuville sanoi maksaneensa hintaa siitä, että renkaasta ei ole riittävästi kokemusta.

– Se oli kuiva osuus, ja rengas tuntui vakaalta. Sitten yhtäkkiä jarru katosi. Siellä oli oja.

1:28 Näin Thierry Neuville ajoi ensimmäisellä kerralla rajusti ulos ja rikkoi autoaan.

Neuville on pudonnut rallin kokonaistilanteessa yhdeksänneksi, kun takana on kaksi ajopäivää. Osakilpailua johtavaan ranskalaiseen Monte-mestari Sébastien Ogieriin on eroa 3.58,6 minuuttia.