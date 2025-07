Näitkö väkivaltatilanteen Helsingissä? Poliisi etsii lapsen kimppuun käynyttä

Poliisi etsii maanantaisen väkivaltatilanteen silminnäkijöitä.

Helsingin poliisi etsii Herttoniemen Siilitiellä alakouluikäisen lapsen kimppuun käynyttä miestä.

Rikoskomisario Crista Granroth kertoo, että aikuisen miehen epäillään pahoinpidelleen lasta noin kello 13 aikaan maanantaina.

Ensimmäisenä asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

– Epäillystä ei ole vielä selvinnyt henkilöllisyyttä, joten tämä on sillä lailla avoin asia, Granroth MTV Uutisille sanoo.

Granrothin mukaan alakouluikäinen lapsi oli yksin liikkeellä, kun aikuinen, lapselle entuudestaan tuntematon mies kävi häneen käsiksi. TIlanteen jälkeen lapsi meni kotiinsa ja kertoi asiasta vanhemmilleen, jotka puolestaan soittivat hätäkeskukseen.

On epäselvää, mikä käsiksi käymisen tarkoitus oli, eikä lapselta esimerkiksi viety omaisuutta tilanteessa. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.

– Häntä sattui siinä sen verran, että vammoja käytiin tarkistuttamassa, mutta ne eivät onneksi olleet olleet vakavia, Granroth sanoo.

Granrothin mukaan lapsi kertoi poliisille, että paikalla oli myös silminnäkijöitä. Poliisi yrittää tavoittaa heitä.

– Lähestyimme lähialueen asukkaita klassisella paperitiedotteella. Jos joku olisi nähnyt, mitä tapahtui.

Granrothin mukaan on vaikea sanoa, miksi paikalle olleet silminnäkijät eivät reagoineet tilanteeseen. Se on esimerkiksi voinut olla niin nopea, että he eivät olet ymmärtäneet mitä tapahtuu, tai ovat parhaillaan keskittyneet johonkin muuhun.

– Ei sekään uutta ole, että ihmiset ovat välinpitämättöminä. Paljon on sitä, ettei toisten asioihin puututa, Granroth sanoo.

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikölle voi ilmoittaa vihjeitä puhelimitse joko numeroon 050 5627 405 tai 0295 476 147 sekä sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.