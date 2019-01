Poliisi epäilee helsinkiläisnaista pentutehtailusta: 26 sairasta ja ulosteen tahrimaa koiraa jouduttiin lopettamaan – tarkasta, ostitko koirasi tältä naiselta

Koirat tuotiin Suomeen Virosta ja EU:n ulkopuolisista maista

Ota yhteyttä poliisiin, jos epäilet ostaneesi naiselta koiran

Poliisi pyytää ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos he epäilevät hankkineensa koiran rikoksesta epäillyltä naiselta.

– Hän on myynyt koiria netin myyntipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedossamme on, että hän on käyttänyt ainakin nimimerkkejä Kornelia ja Lea, kertoo tutkinnanjohtaja Anne Hietala poliisin tiedotteessa.