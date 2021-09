Näistä syistä Helsinki-Vantaalla on huutava pula turvatarkastajista: 7 vuoden työkokemuksellakin vain 2100 euron kuukausipalkka

Kuten esimerkiksi kulttuuri- ja ravintola-alalla, myös Helsinki-Vantaan lentokentän tarkastuspisteillä on kärsitty resurssipulasta koronapandemian aiheuttamien lieveilmiöiden vuoksi.

Osa turvatarkastajista on ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti yli 1,5 vuotta.

Ilmailualan Unionin (IAU) varapuheenjohtaja Pekka Kähkösen mukaan lomautetuista turvatarkastajista arviolta puolet on hakeutunut muille aloille.

Vaihtuvuus alalla on ollut hänen mukaansa suurta jo ennen koronapandemiaakin.

– Korona-aikaa lukuun ottamatta Airprolla on ollut koko ajan jatkuva haku käynnissä. Eli kaikki, jotka ovat vain halunneet päästä sinne, ovat myös päässeet, Kähkönen kertoo esimerkkinä.

Työntekijät ovat keski-iältään nuoria ihmisiä

Kähkösen mukaan työntekijöiden vaihtuvuuteen ei ole välttämättä edes haluttu puuttua työnantajan puolelta, sillä tulijoita on tuntunut aina riittävän.

– Lentokentän pitäjä on ainakin aiemmin suhtautunut turvatarkastajiin niin, että he ovat opiskelijoita, jotka ovat vain läpikulkumatkalla muihin hommiin.

Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliiton (JHL) pääluottamusmies Markku Juntusen mukaan tekijöiden vaihtuvuuden taustalla on myös työn kuormittavuus.

Hänen mukaansa monelle vasta työelämään siirtyvälle nuorelle voi tulla yllätyksenä se, miten kuluttavaa vuorotyö todellisuudessa on.

Heikko kuukausipalkka osoituksena arvostuksen puutteesta

Sekä Kähkönen että Juntunen ihmettelevät, miksi turvatarkastajia arvostetaan Suomessa niin vähän ottaen huomioon, miten iso vastuu ja merkittävä rooli turvatarkastajilla on.

– Lentoturvallisuus on osittain heidän käsissään, Kähkönen kiteyttää.

Juntusen mukaan 7 vuotta turvatarkastuksessa työskennelleellä henkilöllä on oikeus kokemuksensa puolesta 2100 euron kuukausiansioihin.

Toki peruspalkan lisäksi työntekijällä on oikeus lisiin, joita ei Juntusen mukaan kuitenkaan järin paljoa kerry.

Syynä on pitkälti se, että lentoliikenne on vilkkainta aamuisin ja iltapäivisin, jolloin mahdollisuus ilta- ja yölisällisiin vuoroihin on suhteellisen heikko.