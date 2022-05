Näistä nimistä rakentuu Leijonien MM-kisajoukkue – NHL:stä vielä isoja kysymyksiä pinnalla

Suomen joukkue pelasi viimeiset valmistavat MM-ottelunsa Tampereella ja Tukholmassa, kun ohjelmassa oli Ruotsin EHT-turnaus. Sieltä Suomen matkaan ei tarttunut muuta kuin tappioita.

Sen jälkeen Leijonien MM-leiriryhmää "tiivistettiin". Joukkueen valmennusjohto ei nimennyt vielä lopullista kisajoukkuetta.

Keiden passit hyvin todennäköisesti leimataan? MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen käy tilannetta läpi kommenttien kera.

Vahvoilla:

Harri Säteri, Jussi Olkinuora, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Sami Vatanen, Atte Ohtamaa, Ville Pokka, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen, Harri Pesonen, Valtteri Filppula, Joel Armia, Juho Lammikko, Miro Aaltonen, Hannes Björninen ja Marko Anttila

– Helmikuun olympiajoukkueen runko osoitti sen, että miksi se muodostaa myös MM-kisajoukkueen pohjan. NHL-miehet Armia ja Lammikko ovat hyviä vahvistuksia niihin rooleihin, mihin heitä on kaavailtu. Ehkä ainut, jolla on vielä vähän hakemista, on Jokiharju, Sihvonen arvioi.

Sitten ne nykyryhmässä olevat pelaajat, jotka ovat enemmän kuin vahvasti tyrkyllä kisoihin.

Todennäköisesti kisoissa:

Juuso Hietanen, Toni Rajala, Mikael Seppälä ja Niklas Friman

– Puolustuksessa Hietanen ja Friman ovat vahvoina peruspuolustajina menossa kisoihin. Vasenkätisten pakkien pula näkyy Frimanin ja Seppälän kohdalla. Rajalan kohdalla kysymys liittyy NHL-vahvistuksiin – erityisesti tyyppitapauksena Eeli Tolvaseen, Sihvonen analysoi.

Kolmannessa kategoriassa ovat ne pelaajat, jotka joutuvat nyt kovasti jännittämään kisapaikkansa puolesta.

Epävarmat / voi jäädä ulos:

Markus Nurmi, Jere Innala, Petrus Palmu ja Jere Sallinen

– Epävarmat tapaukset antoivat ihan kelvollisia näyttöjä viimemetreille asti. Innala ja Sallinen ovat vanhan historiansa myötä lähellä, mutta heidän kohdallaan kova kilpailutilanne voi johtaa siihen, että he pullahtavat ulos joukkueesta. Palmu on pelannut vahvan kauden, mutta löytyykö hänelle paikkaa? Hän jätti itsestään hyvän kuvan, mutta hän ei ole aivan prototyypiltään nelosketjun hyökkääjä, Sihvonen pohtii.

Leijonien johto on puhunut siitä, miten se seuraa vielä meneillään olevia SHL:n finaaleita. Sieltä erityisesti yksi pelaaja nousee pinnalle.

Taustalla olevat:

Juhani Tyrväinen, Jesse Virtanen ja Julius Honka

– Tyrväinen on hyvin lähellä Saku Mäenalasen loukkaantumisen ja epävarman tilanteen myötä. Virtasella on sanansa sanottavana vasenkätisten pakkien kisassa. Hongan kisamatkaan on vaikea uskoa. Hän ei ole ikinä kuulunut Jukka Jalosen luottopelaajiin, Sihvonen arvioi.

MM-leiriryhmän lisäksi iso mielenkiinto kohdistuu nyt potentiaalisiin NHL-lisävahvistuksiin. Rapakon takana erityisesti Nashville Predators uhkaa tipahtaa nopeasti ulos NHL:n pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta.

NHL-pelaajat:

Mikael Granlund, Eeli Tolvanen, Erik Haula, Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Petteri Lindbohm