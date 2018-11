Naispotilaan raiskauksesta epäillyillä rikostaustaa, tutkinta loppusuoralla – poliisi: Miehiä ei tarvinnut pitää vangittuina

Video: MTV Uutiset kertoi epäiltyjen vangitsemisesta tuoreeltaan. Miehet on sittemmin vapautettu tutkintavankeudesta.

Poliisille tieto tapahtuneesta tuli sairaalan henkilökunnalta. Miehet otettiin sen jälkeen kiinni sairaalan alueelta. He eivät kuulu sairaalan henkilökuntaan.

Viime viikolla miehet passitettiin tutkintavankeuteen. Oulun poliisi tiedotti eilen, että miehet on sittemmin vapautettu.

Molempia epäillään raiskauksesta ja varkauden yrityksestä

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Eveliina Karjalainen kertoo, että miesten vangittuna pitämiselle ei ollut enää esitutkinnallisia tarpeita. Tutkinta on loppusuoralla, eikä poliisi usko, että miesten tarvitsisi odotella mahdollista oikeudenkäyntiä vangittuina.

Molempia miehiä epäillään kahdesta rikoksesta. Rikosnimikkeet molempien osalta ovat raiskaus ja varkauden yritys. Poliisi on ollut vaitonainen tapauksen yksityiskohdista. Tiukkaa tiedotuslinjaa on selitetty muun muassa sillä, että tarkoituksena on suojella uhria.