Naiskato piinaa Kainuuta, mutta korona-aikana on koettu käänne – "Nyt on Kainuun carpe diem"

Tilanne korostuu erityisesti opintoja aloittavien naisten kohdalla, ja tilanne on se, että Kainuuseen jää naisiin verrattuna suhteettoman paljon miesasukkaita.

Kainuun Liiton aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen kertoo MTV:n Uutisaamussa, että tilanteeseen on nyt herätty.

– Tottakai se kuuluu tiettyyn elämänvaiheeseen, mutta meitä kiinnostaa myös paluumuutto, Komulainen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tällä hetkellä meillä on hiljaisia signaaleja siitä, että muuttosuunta on kääntymässä korona-aikana. Kainuu on saanut ihan muuttovoittoakin.

Yliopiston lakkauttaminen sattui

Kainuu jatkaa silti naisten houkuttelua, ja keinot ovat selvillä.

– Tarkoitus on parantaa viestintää ja kertoa meidän uusista mahdollisuuksista, mitä kaikkea on tulossa ja olemassa. Koulutusaloilla tehdään myös tasa-arvoselvitystä. Sitten Kajaanin kaupungin strategiassa on nostettu tasa-arvo tärkeänä asia esiin ja anonyymiä rekrytointia on otettu käyttöön, Komulainen luettelee.

– Haluamme tehdä tästä sellaisen paikan, johon on kiva palata ja ihmisillä on fiilis, että he ovat tervetulleita sekä matkailijoina että muuttajina.

Mutta miksi juuri naiset lähtevät, ja miehet jäävät?

– Meille iso isku oli se, että yliopisto lakkautettiin täällä Kajaanissa.

– Kainuuseen tarvitaan naisia kiinnostavia opiskelualoja, ja tähän on sitten ryhdyttykin yliopistojen yhteistyöllä.

Korona-aika on mahdollistanut etätyön ja -opiskelun aivan uudella tavalla. Se on osaltaan auttanut ihmisiä asumaan muuallakin kuin kasvukeskuksissa, ja tähän Kainuu haluaa iskeä.