Naisen vaarallinen temppu hevoslauman keskellä kerää kritiikkiä: "Vaarallista ja typerää"

Myös huippusuosittu Influencers in the wild -käyttäjätili jakoi Instagramissa videon hevoslauman taklaamaksi joutuneesta vaikuttajasta.

Influencers in the wild julkaisee salaa kuvattuja videoita, jotka sivulliset ovat ottaneet ihmisistä, jotka kuvaavat sisältöä sosiaaliseen mediaan. Yleensä julkaisut herättävät myötähäpeää.

Valokuvaajassako vika?

Monen kaoottiseksi kuvailema video on kuvattu Kappadokiassa Turkissa. Alkuperäisen videon takana on valokuvaaja Ahmet Kürkcu. Hänen Instagramissaan kyseistä hevosvideota on katsottu 4,3 miljoonaa kertaa. Videolla esiintyvä nainen on yksityishenkilö.