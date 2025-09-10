Turun hovioikeus on hylännyt 65-vuotiaan naisen syytteen taposta Pirkkalan paloittelusurmassa.
Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut naisen yhdeksän ja puolen vuoden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta.
Hovioikeus katsoi, että naisen syyllisyydestä henkirikokseen jäi varteenotettava epäily.
Se kuitenkin tuomitsi naisen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen hautarauhan rikkomisesta.
Käräjäoikeudessa samoista teoista tuomittiin myös 42-vuotias Heikki Viljam Hjulgren kymmenen vuoden vankeuteen. Hänen osaltaan käräjätuomio jäi lainvoimaiseksi.
Naisen asunnolla viime vuoden maaliskuussa tapahtuneen rikoksen uhri oli keski-ikäinen mies. Poliisi löysi uhrin asunnon kylpyhuoneesta lähes puoli vuotta myöhemmin.