Nainen pakotti lapsensa syömään oksennusta, löi kasvoihin ja tökki lapiolla – vuosia kestäneestä kaltoinkohtelusta ehdollista vankeutta

Käräjäoikeuden mukaan nainen on muun muassa lyönyt lastaan kasvoihin, tökkinyt tätä lapiolla selkään ja jahdannut lapiolla uhaten, pakottanut lapsen juoksemaan lumihangessa ilman kenkiä ja syömään oksennustaan sekä tukistanut, lyönyt ja nipistänyt tätä useita kertoja.

Nainen on lisäksi kohdellut lasta eriarvoisesti sisaruksiin nähden ja pakottanut toistuvasti tämän tekemään kohtuuttoman paljon ja liian raskaita ruumiillisia kotitöitä. Lapsi on jätetty vaille riittävää ruokaa, lepoa, hygieniaa ja vaatetusta. Nainen on nimitellyt lasta halventavasti, uhannut väkivallalla sekä muillakin tavoin kohdellut häntä alistavasti, vihamielisesti ja vähättelevästi.