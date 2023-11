Näin Wolt maksaa läheteille: Uusi maksumalli suututtaa kuskeja läpinäkymättömyydellä

– Tekijöiden vaihtelevasta luonteesta johtuen Lähettikumppaneille ei yksilöidä erikseen kuljetustoimeksiannosta tarjottavaan palkkioon liittyviä kulloisiakin parametrejä ja/tai parametrien muutoksia, mutta Lähettikumppaneilla on aina mahdollisuus nähdä kuljetustoimeksiannosta tarjottava palkkio ennen kuljetustoimeksiannon hyväksymistä tai hylkäämistä, sopimus jatkuu.

Tuloksena on se, että Wolt-lähetit eivät pysty päättelemään, minkä tekijöiden perusteella palkkio suuruus on määräytynyt. Tämä läpinäkymättömyys on johtanut mielipahaan ja epäilyksiin siitä, onko palkkioita haluttu laskea ”konepellin alla”.