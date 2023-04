Näin valtavasti kananmunia suomalaiset popsivat – myynnissä selkeä piikki pääsiäisenä

– Pakkaamoilla on varastot pääsiäisen aikaan hyvin ohuet ja me huomaamme sen täällä tilalla taas suoramyynnin lisääntymisenä, kertoo kananmunantuottaja Lauri Tapio Sastamalasta.

Kananmunien syöminen lisääntyi etenkin koronapandemian aikana, mutta nyt kulutus on tasaantumassa pandemiaa edeltäneelle tasolle. Suomessa syödään salmonellavapaita kuorimunia, mikä on maailman mittakaavassa ajateltuna poikkeuksellista.

Lukkariniemen mukaan noin 60 prosenttia ostetuista kananmunista on vapaan kanan munia, alle 30 prosenttia on häkkikanaloiden munia. Loput noin kymmenisen prosenttia on luomumunia ja ulkokananmunia.