Näin ulkomainen matkustaminen sujuisi rajojen avauduttua ensi kesänä – pistokokeet Suomen päässä poistuisivat lähes kokonaan

Työryhmä muistuttaa, että päätöksenteolla on kiire, rajavalvonta poistuu 25.5. ja korvaava toimintamalli on oltava tuolloin voimassa. Nykyinen toimintamalli lentokentällä tai satamassa ei enää ole mahdollinen matkustajamäärien kasvaessa nykyisestä.

Kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan tavoitteena on, että julkaistu toimintamalli on vahva lento- ja satamaliikenteen asiantuntijanäkemys suunnittelun perustaksi, sillä ehdotus on valmisteltu laajassa yhteistyössä.