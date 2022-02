Näin tuore perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén kommentoi THL:n ja STM:n välejä: "Usein asiantuntijoiden keskenkin on erilaisia mielipiteitä"

Kiuru on ollut tähän asti näkyvässä roolissa hallituksen koronapäätöksissä, ja nyt tuo rooli siirtyy Kiurua sijaistavalle Lindénille.

Sijainen ainakin syksyyn saakka

Lindén totesi tiedotustilaisuudessaan, että vaikka perhe- ja peruspalveluministeri on ollut runsaasti esillä juuri koronatoimien takia julkisuudessa, hän toivoo pääsevänsä tekemään sijaistuksensa aikana muutakin kuin koronakriisin hoitamista.

Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Koulutukseltaan Lindén on lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteiden maisteri.