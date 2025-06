Tämä Trumpin ja Muskin välirikosta voi seurata

Trump ja Musk ovat ilmiriidoissa. Kumpikaan osapuoli ei ole tottunut siihen, että vastapuoli voi aidosti vahingoittaa heitä, tutkija sanoo.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja maailman rikkaimman ihmisen Elon Muskin ilmiriita voi aiheuttaa "paljon ongelmia" molemmille.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén MTV Uutisille.

– Jos menee tunteisiin ja Trump ja Musk toimivat tunteella, tämä voi eskaloitua todella paljon. Molemmilla on paljon keinoja, joilla tehdä kiusaa toisilleen, Lindén sanoo puhelimitse.

Sekä Trump että Musk ovat vieraalla maalla, sillä erilaisissa kiistatilanteissa he ovat tottuneet olemaan se osapuoli, jolla on selkeästi enemmän valtaa vastapuoleen nähden.

Musk on sosiaalisessa mediassa jopa pyöritellyt ajatusta, pitäisikö hänen perustaa Yhdysvaltoihin kolmas puolue.

Yhdysvalloissa on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä, vaikka demokraattien ja republikaanien lisäksi muita pienpuolueita onkin runsaasti.

Vaalijärjestelmä kuitenkin voimakkaasti suosii suuria puolueita.

– Kolmas puolue olisi varmasti monen mielestä hyväkin idea, jos sen perustaisi joku, jolla on paljon rahaa ja voisi näin aidosti haastaa nykyisiä puolueita, Lindén sanoo.

Musk voi myös pyrkiä käyttämään suositun X-viestipalvelun algoritmeja levittääkseen materiaalia, joka on Trumpille haitallista. Muskia on kritisoitu siitä, että hän on pyrkinyt politisoimaan X:n Trump-mieliseksi sosiaaliseksi mediaksi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.Ulkopoliittinen instituutti

"Koston väline"

Trumpilla on Yhdysvaltojen presidenttinä kaksikosta nyt enemmän valtaa, Lindén muistuttaa.

Hän voi halutessaan usuttaa esimerkiksi Yhdysvaltojen oikeusministeriön Muskin kimppuun "koston välineenä".

– Muskilla on paljon bisneksiä, todennäköisesti siellä on jotain epäselvyyksiä.

Yksi keino Trumpille voisi olla määrätä kattavia verotarkastuksia Muskin yhtiöille.

Vaikka mitään ei löytyisi, olisi paperitöistä merkittävää vaivaa esimerkiksi Teslalle ja SpaceX:lle.

Trump voisi halutessaan penkoa Muskin menneisyyttä maahanmuuttajana, josko sieltä löytyisi jotain. Musk on syntynyt Etelä-Afrikassa, mutta on nykyään Yhdysvaltojen kansalainen.

– Sillä Trump voisi omilleen perustella, että hänen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin.

Jo nyt Trump on uhannut Muskin yhtiöiden ja valtion välisten sopimusten purkamisella ja Muskin turvallisuusluokituksen poistamisella.

Riidan vuoksi Teslan osake on syöksynyt pörssissä ja Muskin omaisuudesta on riidan myötä kadonnut 27 miljardia, mediat kertovat.

Monille Trumpinkin kannattajille riita Muskin kanssa on vaikea asia, sillä heidän kannattajiinsa lukeutuu paljon samoja ihmisiä. Republikaanipuolueen johtohahmot ovat riidassa asettuneet Trumpin puolelle.

"Kauhun tasapaino"

Yhdysvaltalaismedia Politicon mukaan Trump ja Musk ovat sopineet keskustelevansa puhelimitse erimielisyyksistään.

Ulkopoliittisen instituutin Lindénin mukaan puhelu voi mennä hyvin tai huonosti.

Tunteiden laannuttua molemmat ovat voineet "säikähtää" ja todeta, että kiistassa on paljon hävittävää.

– Molemmat ovat tottuneet laukomaan mitä vain. Vähintään voi sanoa, että molemmilla on niin paljon valtaa, että kumpikaan ei voi ajatella olevansa ylivertainen.

– Heidän välillään on kauhun tasapaino.

Medialle antamissaan lyhyissä kommenteissa Trump vakuutteli asioiden olevan "oikein hyvin" Muskin kanssa.

Tutkijalle on syntynyt kuva, että Trumpin ja Muskin välinen "bromance" on ollut aito. Musk on muun muassa julistanut rakastavansa Trumpia niin paljon kuin toinen heteromies voi toista rakastaa.

– Tässä vaikuttaa olevan tunnetta. Trumpille Muskin ystävyys on voinut tuntua hyvältä, että hänet lasketaan superrikkaiden joukkoon.

Kukaan ei tiedä

Jos ystävyys on ollut aitoa ja tulee selvää ja syvää riitaa, on Lindénin mukaan selvää, että tilalle voi tulla "voimakkaitakin kielteisiä tunteita".

– Järjellä ajatellen molempien osapuolten kannattaa sopia. Voi kuitenkin olla, ettei keskustelu menekään pelkästään järjellä, vaan tulee sanottua asioita, jotka vain pahentavat sitä.

– Molemmat varmasti lähtevät tekemään sovintoa, mutta onnistuuko se, sen näkee vasta puhelun jälkeen.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää mahdollisena, että puhelun jälkeen Musk ja Trump ilmoittavat olevansa ylimpiä ystäviä.

– He voivat ilmoittaa, että oli pieni riita, vaikka miten julkinen ja aggressiivinen tahansa, koska on suurempi tehtävä.

– Voi myös olla, että riita jatkuu. Kukaan ei voi tietää.

Salonius-Pasternak pitää huolestuttavana sitä, millä tavalla Trump ja Musk ylipäätään julkisuudessa käsittelevät ongelmiaan.

– Tämä on ehkä huvittavaa, mutta tämä antaa kuvaa Yhdysvaltojen politiikan teosta ja kyvystä toimia muiden valtioiden kanssa. Se on oikeasti paljon epävakaampi kuin mitä muut valtiot ovat traditionaalisesti Yhdysvalloilta odottaneet.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja tutkija Charly Salonius-Pasternak.Lehtikuva